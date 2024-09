Siemens trennt sich von Ladelösungen: Strategischer Schritt oder Risiko?

Siemens hatte erst kürzlich den Kauf des niederländischen Unternehmens Heliox abgeschlossen, das auf Ladelösungen für Busse und Lkw spezialisiert ist. Das Ladegeschäft von Siemens ist international aufgestellt, mit Standorten in Deutschland, Portugal, den USA, Indien und den Niederlanden.

Siemens plant die Ausgliederung seines Geschäftsbereichs für Ladelösungen von Elektrofahrzeugen, der weltweit etwa 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Entscheidung wurde von Siemens als strategischer Schritt kommuniziert, um der eMobility-Sparte mehr Freiraum zu geben und sie besser für zukünftige Partnerschaften zu positionieren. Matthias Rebellius, Mitglied des Siemens-Vorstands, betonte, dass die neue rechtliche Struktur der eMobility mehr Flexibilität bieten werde. Ob Siemens langfristig plant, sich von diesem Geschäftsbereich zu trennen, bleibt jedoch unklar. Der Konzern hat sich dazu nicht konkret geäußert, und die Tatsache, dass eMobility nicht in die Kategorie der Portfolio Companies eingeordnet wird, die typischerweise für eine Abspaltung vorgesehen sind, lässt darauf schließen, dass eine vollständige Trennung unwahrscheinlich ist.

In einem weiteren wirtschaftlichen Kontext wird der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen neuen Präsidenten erhalten. Peter Leibinger, der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Maschinenbauers Trumpf, soll Nachfolger von Siegfried Russwurm werden, der das Amt seit Anfang 2021 innehat. Leibinger wird voraussichtlich auf der Mitgliederversammlung am 25. November für die Amtszeit 2025/2026 gewählt. Russwurm, der nach zwei Amtszeiten das Amt abgibt, bezeichnete Leibinger als "exzellenten Kenner" der Industrie, sowohl im großen als auch im mittelständischen Bereich.

Der BDI hat kürzlich auf die Herausforderungen hingewiesen, mit denen der Industriestandort Deutschland konfrontiert ist. Eine Studie des Verbands warnt, dass rund ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland bedroht sei, was auf eine mögliche De-Industrialisierung hindeutet. Insbesondere die hohen Energiepreise und Steuern im internationalen Vergleich werden als strukturelle Probleme identifiziert, die viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, unter Druck setzen. Leibinger selbst äußerte, dass die Situation für die Industrie in Deutschland herausfordernd sei und dringender Handlungsbedarf bestehe.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 173,5EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.