Eurozone in der Krise: Staatsanleihen reagieren auf schwache Konjunkturdaten! Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche auf die schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone reagiert. Am Montag stieg der Euro-Bund-Future um 0,55 Prozent auf 134,66 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen …