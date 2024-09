Libanon: Flugverkehr bricht ein – Sicherheitslage eskaliert dramatisch!

Die Situation wird durch die verstärkten militärischen Angriffe Israels auf die Hisbollah im Libanon weiter verschärft. Diese Angriffe haben nicht nur die Sicherheitslage im Land destabilisiert, sondern auch das Vertrauen der Fluggesellschaften in die Sicherheit ihrer Passagiere beeinträchtigt. Die Lufthansa hat zudem ihren Flugstopp nach Israel und Iran bis zum 14. Oktober verlängert, was bedeutet, dass Flüge nach Tel Aviv und Teheran bis zu diesem Datum gestrichen bleiben. Auch die Flüge nach Beirut sind bis zum 26. Oktober ausgesetzt.

Die Sicherheitslage im Libanon hat sich in den letzten Wochen erheblich verschlechtert, was zu einem signifikanten Rückgang des Flugverkehrs in der Hauptstadt Beirut geführt hat. Laut John Abud, dem Präsidenten des Reise- und Tourismus-Syndikats, haben 14 Fluggesellschaften, darunter namhafte Anbieter wie Lufthansa, Air France und Turkish Airlines, ihre Flüge aufgrund von Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Dies hat zu einem Rückgang der Flüge um 30 bis 40 Prozent geführt.

Trotz der angespannten Lage am Flughafen Beirut berichteten Augenzeugen von einem regem Betrieb, als am Montag viele Reisende unterwegs waren. An der Zufahrtsstraße zum Flughafen kam es zu Staus, und in der Abflughalle bildeten sich lange Warteschlangen. Die Reisenden schienen jedoch nicht in Panik zu geraten, was darauf hindeutet, dass viele trotz der Unsicherheiten reisen wollten.

Die Lufthansa hat angekündigt, die Situation weiterhin genau zu beobachten und die Lage in den kommenden Tagen zu bewerten. Betroffene Fluggäste haben die Möglichkeit, ihre Tickets kostenfrei auf ein späteres Datum umzubuchen oder den Ticketpreis zurückzuerhalten. Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings gehören, hat bereits nach einer jüngsten Welle von Explosionen im Libanon entschieden, ihre Flüge in die Region auszusetzen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Lage im Libanon, wie geopolitische Spannungen und Sicherheitsbedenken den internationalen Flugverkehr erheblich beeinflussen können. Die Unsicherheiten im Nahen Osten haben nicht nur Auswirkungen auf die Reisenden, sondern auch auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Land, da der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle darstellt.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 6,373EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.