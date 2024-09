Knorr-Bremse startet grüne Anleihe: 1,1 Milliarden für nachhaltige Projekte!

Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hat am 24. September 2024 erfolgreich ihre erste grüne Anleihe emittiert, die Teil einer umfassenden Anleiheemission mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro ist. Diese Transaktion umfasst zwei Tranchen: eine achtjährige grüne Anleihe über 500 Millionen Euro und eine fünfjährige Anleihe über 600 Millionen Euro. Die grüne Anleihe hat einen Kupon von 3,250 Prozent und die Erlöse werden in Projekte investiert, die den Kriterien des Green Financing Framework entsprechen, das am 23. August 2024 veröffentlicht wurde. Die Projekte sind in vier Kategorien unterteilt: sauberer Transport, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und grüne Gebäude. Moody's Investor Services hat das Framework mit einem Nachhaltigkeitsqualitäts-Score von SQS2 (sehr gut) bewertet, was die Konformität mit den ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.

Die fünfjährige Anleihe hat einen Kupon von 3,000 Prozent und die Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der Teilrefinanzierung einer Anleihe, die 2025 fällig wird, sowie der Finanzierung der Übernahme des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom Signaling North America. Die hohe Nachfrage nach der Anleihe zeigt das starke Interesse der Investoren und das Vertrauen in die Nachhaltigkeitsstrategie von Knorr-Bremse.