SMA Solar: Restrukturierung für Zukunftssicherheit und Kosteneinsparungen!

Der Vorstand plant, Kosteneinsparungen in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro zu realisieren. Die wesentlichen Handlungsfelder des Programms umfassen die Optimierung der Kostenstruktur, die Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die strategische Repositionierung des Unternehmens im Markt. Jürgen Reinert, Vorstandsvorsitzender von SMA, betont die Notwendigkeit, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, um auch weiterhin ein wichtiger Akteur in der globalen Energiewende zu bleiben.

Die SMA Solar Technology AG hat am 25. September 2024 die Initiierung eines konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramms bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds getroffen, das durch hohe Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren sowie allgemein schwierige wirtschaftliche Bedingungen geprägt ist. Ziel des Programms ist es, die Effizienz des Unternehmens zu steigern und eine strategische Neuausrichtung vorzunehmen.

Das Restrukturierungsprogramm soll nicht nur kurzfristige finanzielle Stabilität schaffen, sondern auch die mittel- und langfristige Geschäftsstrategie neu justieren. Reinert weist darauf hin, dass erhebliche Kosteneinsparungen notwendig sind, was möglicherweise auch einen Abbau von Stellen zur Folge haben könnte. Diese Schritte werden in den kommenden Wochen in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der betrieblichen Mitbestimmung diskutiert.

Barbara Gregor, Finanzvorständin von SMA, hebt hervor, dass die Erhöhung der Profitabilität und die nachhaltige Stärkung der finanziellen Stabilität oberste Priorität haben. Das Unternehmen möchte in einem weiterhin volatilen Marktumfeld profitabel wachsen und die ambitionierten Pläne schnell konkretisieren und umsetzen.

SMA Solar Technology AG ist ein global führender Anbieter von Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern sowie umfassenden Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme. In den letzten 20 Jahren hat SMA weltweit Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 132 GW installiert, was zur Vermeidung von über 70 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß jährlich beiträgt.

Insgesamt zeigt die Initiative von SMA, dass das Unternehmen proaktiv auf die Herausforderungen des Marktes reagiert und sich strategisch neu ausrichten möchte, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 17,63EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.