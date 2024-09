E-Mobilität – Die Rolle rückwärts! BYD, Mercedes, VW, Porsche, Tesla, Nio und Kuniko

Gibt es nun eine Rolle rückwärts? Die Bundesregierung hatte Ende 2023 die Umweltprämie für E-Autos abgeschafft, prompt brach der Markt im Neugeschäft um 75 % ein. Nun stapeln sich die bereits produzierten E-Mobile und veralten auf den Höfen der Händler. Derweil drängen die chinesischen Hersteller mit Macht auf den Markt. Wöchentlich werden in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg Schiffe mit tausenden, brandneuen Stromern gelöscht. Der Batteriemarkt ist existent, es dauert in Deutschland nur etwas länger. Es lohnt sich daher die Automobilbranche genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Explorer Kuniko Ltd. will seinen ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten und strebt eine „Netto Null“- Mine an. Für Investoren lauern einige Chancen auf nun deutlich attraktiveren Niveaus.

VW und Mercedes – Ein Drama für das deutsche Erfolgsmodell

In der deutschen Automobilwelt geht es zur Sache, denn gleich zwei Gewinnwarnungen im September setzten den Kursen von (Xetra: VOW3; WKN: 766403; ISIN: DE0007664039) und Mercedes (Xetra: MBGAF; WKN: 710000; ISIN: DE0007100000) ordentlich zu. Während VW ankündigte, bis zu 30.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen und gar einige Werke zu schließen, bricht den Stuttgartern plötzlich die Marge weg. Schuld an der Misere, sind die stark rückläufigen Absätze in Fernost, hier waren deutsche Premium-Fahrzeuge einst gefragt. Nun dominiert dort aber die E-Mobilität und die Absätze von Verbrennern geht schneller zurück als erwartet. Nach neusten Meldungen veranlassen sinkende Absätze in China das Management in Wolfsburg zum Überdenken der dortigen Investitionen. Seit knapp vier Jahrzehnten arbeitet mit dem chinesischen Partner SAIC Motor Corp in China zusammen, in ihren chinesischen Fabriken haben die Wolfsburger mehr als 90.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun steht bereits im nächsten Jahr eine mögliche Werkschließung der Fabrik in Nanjing im Raum. Das klingt nicht nach Wachstum, sondern eher nach Rückbau. Keine guten News für eine prosperierende Zukunft.

Auch Mercedes-Benz blickt man mit Sorge auf das laufende Geschäftsjahr. Die Stuttgarter senkten Mitte September erneut ihre bereits revidierte Gewinnprognose. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die verschlechterte konjunkturelle Lage und das rückläufige Geschäft in Fernost. So dürfte das EBIT voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen, besonders die Pkw-Sparte von Mercedes-Benz belastet die Prognose. Für 2024 wird nun eine Marge zwischen 7,5 und 8,5 % erwartet, während zuvor 10 bis 11 % in Aussicht gestellt wurden. Dennoch, mit Kursverlusten zwischen 12 und 18 % in den letzten 12 Monaten ist bereits einiges eingepreist. Klar sind die Restrukturierungskosten noch nicht in der Bilanz, aber die Substanz beider Gesellschaften ist hoch. Damit werden KGVs von 3,5 bis 4,8 auf Basis 2025e und Dividendenrenditen von über 6 bis 7 % langsam attraktiv. Reagiert der Wirtschaftsminister schnell, könnte das die Kurse schon bald wieder aus dem Keller holen. Auf dem Autogipfel in dieser Woche wurden allerdings noch keine konkreten Hilfen besprochen.