Deutsche Wirtschaft in der Krise: Ifo-Index fällt auf Rekordtief!

Im internationalen Kontext hat Chinas Zentralbank Maßnahmen zur Stärkung der schwächelnden Wirtschaft angekündigt, darunter Zinssenkungen für Immobilienkredite. In den USA hingegen hat sich das Verbrauchervertrauen im September deutlich verschlechtert, was auf eine sinkende Konsumlaune hinweist.

Auf dem Immobilienmarkt in Deutschland zeigt eine Analyse der UBS, dass das Risiko einer Immobilienblase in Frankfurt und München gesunken ist. Die Kaufpreise in diesen Städten sind aufgrund gestiegener Kreditzinsen gefallen und liegen inflationsbereinigt etwa ein Fünftel unter den Höchstständen. Trotz dieser Korrektur sind die Immobilienpreise nach wie vor hoch, was die Attraktivität für Käufer erhöht. Die UBS erwartet, dass die Preise in beiden Städten bald einen Boden finden und wieder steigen könnten, unterstützt durch Zinssenkungen und einen Mangel an Wohnraum. Ein neuer Immobilienboom wird jedoch als unwahrscheinlich angesehen, insbesondere angesichts der schwachen wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Wirtschaft mit stagnierenden Wachstumsprognosen und einem gesunkenen Geschäftsklima konfrontiert ist, während die internationalen Märkte unterschiedliche Herausforderungen und Chancen aufweisen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 27,09EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.