Schuler plant drastischen Stellenabbau: 474 Jobs in Deutschland betroffen!

Der Pressenhersteller Schuler, Teil des österreichischen Andritz-Konzerns, plant einen massiven Stellenabbau in Deutschland, der insgesamt 474 Arbeitsplätze betrifft. Dies wurde von Vorstandschef Joachim Schönbeck in Göppingen bekannt gegeben. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie, die auch die Maschinen- und Anlagenbauer stark belasten. Schönbeck betonte, dass trotz der notwendigen Maßnahmen das Wachstum des Service-Geschäfts nicht gefährdet werden solle.

Der Standort Weingarten, an dem derzeit etwa 270 Mitarbeiter beschäftigt sind, wird vollständig geschlossen. Von den 270 Stellen sollen rund 140 an andere Standorte innerhalb Deutschlands verlagert werden, was bedeutet, dass etwa 130 Mitarbeiter direkt von der Schließung betroffen sind. Darüber hinaus sind auch Kapazitätsanpassungen in Gemmingen geplant, wo die Produktion eingestellt wird. In Gemmingen entfallen durch diese Maßnahmen etwa 90 der insgesamt 330 Stellen.