Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Die Fankultur spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Kanals. Professorin Judith von der Heyde hebt hervor, dass der Name "UR Cristiano" eine emotionale Verbindung zu den Fans herstellt. Die Videos sind darauf ausgelegt, Emotionen zu wecken, was durch persönliche Geschichten, wie Ronaldos Tränen während der letzten Europameisterschaft, verstärkt wird. Die Zuschauer suchen nach Authentizität und einer nahbaren Ikone, was über die klassischen Fußballfans hinausgeht und auch ein breiteres Publikum anspricht.

Ronaldo, der mit 132 Toren in 214 Länderspielen Rekordtorschütze seines Landes ist, steht jedoch auch in der Kritik. Viele fragen sich, ob der Start seines YouTube-Kanals eine strategische Altersvorsorge darstellt. Blase sieht dies als klugen Schritt, um sich während seiner aktiven Karriere als Idol zu etablieren und eine neue Karriere aufzubauen.

Für langfristigen Erfolg auf YouTube ist jedoch mehr nötig als nur Ruhm. Blase betont, dass Zuschauer die Videos bis zum Ende ansehen müssen, um erfolgreich zu sein. Ronaldo hat kürzlich die Marke von einer Milliarde Followern in sozialen Netzwerken überschritten und plant, "MrBeast" in den nächsten zwei Jahren zu überholen. In seinen Botschaften an die Fans verspricht er, dass "das Beste noch kommt" und dass sie gemeinsam Geschichte schreiben werden.

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 163,9EUR auf Nasdaq (25. September 2024, 17:42 Uhr) gehandelt.