Russland plant trotz anhaltender westlicher Sanktionen für das Jahr 2025 eine Haushaltsstrategie, die stark auf Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor setzt. Ministerpräsident Michail Mischustin gab bei einer Regierungssitzung in Moskau bekannt, dass die staatlichen Einnahmen um 12 Prozent auf 40,3 Billionen Rubel (rund 390 Milliarden Euro) steigen sollen. Der Energiesektor wird voraussichtlich einen Anteil von fast drei Vierteln an diesen Einnahmen ausmachen. Im Gegensatz dazu sollen die Ausgaben auf 41,4 Billionen Rubel (etwa 400 Milliarden Euro) steigen, was ein Defizit von 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zur Folge hätte.

Ein erheblicher Teil des Haushalts wird für militärische und sicherheitsrelevante Ausgaben eingeplant. Berichten zufolge sind 40 Prozent der Gesamtausgaben für Verteidigung und innere Sicherheit vorgesehen, was mehr ist als die Ausgaben für Bildung, Gesundheit, Soziales und Wirtschaft zusammen. Diese Ausrichtung des Budgets spiegelt die Prioritäten Russlands wider, insbesondere im Kontext des anhaltenden Konflikts in der Ukraine und der damit verbundenen Rüstungsproduktion. Für das Militär sind Ausgaben in Höhe von 13,2 Billionen Rubel eingeplant.