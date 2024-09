HORNBACH: Solides Ergebnis trotz Umsatzrückgang – Ausblick bleibt stabil!

Das Unternehmen profitierte von einem erfolgreichen Bestandsmanagement sowie einer strikten Kostenkontrolle, was zu einem bereinigten EBIT von 265,4 Millionen Euro führte, was einem Anstieg von 19,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 10,78 Euro (+37,7 %). Diese positive Entwicklung wurde insbesondere durch eine verbesserte Handelsspanne von 34,9 % (Vorjahr: 33,3 %) und eine solide operative Umsetzung im zweiten Quartal unterstützt.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 ein solides Ergebnis erzielt, trotz eines leichten Rückgangs des Nettoumsatzes um 1,7 % auf 1.640,1 Millionen Euro. Der Umsatz im ersten Halbjahr blieb mit 3.445,8 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau (+0,1 %). Die Kundenfrequenz konnte um 1,6 % gesteigert werden, was auf eine anhaltende Nachfrage nach individuellen Wohnraumgestaltungen hinweist.

Trotz dieser Erfolge bleibt der Ausblick für das Gesamtjahr unverändert, da makroökonomische Herausforderungen in der EU und eine anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei größeren Projekten bestehen. Der Konzern erwartet einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau von 6.161 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2023/24 (254,2 Millionen Euro).

Die HORNBACH Baumarkt AG, der größte Teilkonzern, konnte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 3.251,2 Millionen Euro (+0,7 %) erzielen. Der Marktanteil in Deutschland stieg auf 14,9 %, während auch in anderen europäischen Märkten Zuwächse verzeichnet wurden. Der Online-Umsatz machte 12,5 % des Gesamtumsatzes aus, was über dem Vor-Corona-Niveau liegt, obwohl er im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % zurückging.

Die HORNBACH Baustoff Union GmbH hingegen war von der Schwäche der deutschen Bauwirtschaft betroffen und verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 197,3 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt die HORNBACH Gruppe eine robuste Leistung, unterstützt durch eine starke Kundenbindung und eine effektive Kostenstrategie, während sie sich gleichzeitig den Herausforderungen des Marktes stellt. Die Unternehmensführung ist optimistisch, dass die positive Entwicklung trotz der schwierigen Rahmenbedingungen fortgesetzt werden kann.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 86,25EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:32 Uhr) gehandelt.