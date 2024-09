Vorstand der Grünen Jugend plant neue Jugendbewegung

(Überschrift geändert. Die scheidenden Vorstandsmitglieder der Grünen Jugend haben klargestellt, dass sie zwar eine neue linke Jugendbewegung anstreben. Wie ihr Beitrag dazu, dass es «bald eine starke linke Partei in Deutschland geben kann» konkret aussehen werde, sei aber noch offen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstand der Grünen Jugend verlässt aus Unzufriedenheit mit der Politik der Grünen die Partei und will eine eigene linke Bewegung gründen. Es brauche eine "politische Kraft, die dafür kämpft, die Wirtschaft endlich in den Dienst der Menschen zu stellen" und sich um ihre Sorgen kümmere, heißt es in einer Erklärung, die der zehnköpfige Vorstand der Nachwuchsorganisation heute veröffentlichte.