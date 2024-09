RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Markterwartungen im Luxusgütersektor reflektierten bereits eine gedämpfte Nachfrage in den meisten wichtigen Märkten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch bestehende Herausforderungen wie etwa höhere Preise seien noch nicht gelöst. Er erwartet nur geringes organisches Wachstum mit stagnierenden Margen. LVMH bleibt neben Watches of Switzerland sein bevorzugter Branchenwert./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 18:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 209EUR auf Tradegate (26. September 2024, 08:01 Uhr) gehandelt.