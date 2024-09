Aktien Frankfurt Ausblick Dax mit erneutem Rekord erwartet Der Dax dürfte am Donnerstag ein Rekordhoch erreichen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 19.086 Punkte. Auch der EuroStoxx wird wohl freundlich in den Tag starten. Gute Vorgaben kommen aus Asien, wo …