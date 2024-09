Verbraucherstimmung auf niedrigem Niveau stabil

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Stimmung unter den Verbrauchern in Deutschland bleibt schlecht. Der Konjunkturklimaindex der Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK und NIM erholte sich zwar im September dank höherer Einkommenserwartungen leicht um 0,7 Punkte. Er bleibt mit minus 21,2 Punkten aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Wert von plus 10 Punkten, wie die Institute am Donnerstag mitteilten. Analysten hatten im Schnitt eine weitere Verschlechterung der Verbraucherstimmung erwartet.

Stimmungslage labil