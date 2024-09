Gold auf Allzeithoch bei 2.658 $/oz

Tagesbericht vom 26.09.24



Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 2.657 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.658 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass die AfD keinen Anspruch darauf hat, in den Ausschüssen des Bundestages die Stelle eines Vorsitzenden zu besetzen.



Wie totalitär dieses Urteil ist, zeigt die Vorstellung, dass die AfD nach dem Erringen der absoluten Mehrheit im Bundestag nach dieser Praxis alle Ausschüsse mit Vorsitzenden besetzen könnte.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 76.728 Euro/kg, Vortag 76.296 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 31,90 $/oz, Vortag 31,79 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.001 $/oz, Vortag 981 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.040 $/oz, Vortag 1.027 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 70,82 $/barrel, Vortag 74,79 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Index gibt 0,1 % oder 0,2 auf 165,0 Punkte nach. Bei den Standardwerten befestigen sich Franco-Nevada 1,7 % und Barrick 1,6 %. Newmont gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 7,8 %, Orezone 5,2 % und Asante 4,2 % zulegen. First Mining gibt 3,6 % nach. Bei den Silberwerten steigen Sierra 6,8 %, Aya 6,4 % und Bear Creek 4,8 %. Guanajuato verliert 4,8 %.

