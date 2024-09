Hammer-News: Evotec-Aktie springt an!

Abnehmspritzen haben das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk zu einem der nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmen Europas gemacht. Diese Erfolgsstory steht ganz im Gegensatz zur Entwicklung bei Wirkstoffforscher Evotec: Hier macht der Blick auf die Kurstafel schon seit drei Jahren keine Freude mehr – es sei denn, man hat sich als Anleger auf der Short-Seite engagiert.

In diesem Jahr kam es für die Aktionäre der Hamburger noch schlimmer, die Anteile haben seit dem Jahreswechsel 72,3 Prozent an Wert verloren. Zeitweise waren es sogar noch mehr. Was man dem Unternehmen allerdings nicht vorwerfen kann, ist sich nicht um neue Parterschaften zu bemühen, um einen Weg aus der Kursmisere zu finden.