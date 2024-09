DAX, SDAX, TecDAX – Wer vermittelt das richtige Bild?

Aber auch unsere heimischen Unternehmen leiden unter den Problemen der chinesischen Wirtschaft. Denn sie sind zu einem großen Teil vom Export abhängig. Und dieser ist im Handel mit China im August eingebrochen. In die Volksrepublik wurden Waren im Wert von nur noch 7,0 Milliarden Euro geliefert, und damit 15,2 % weniger als ein Jahr zuvor, wie aus den am Montag veröffentlichten (vorläufigen) Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Das Maßnahmenpaket aus China sorgt weiterhin für Erleichterung. Denn es folgt auf eine Reihe sehr bedenklicher Konjunkturdaten. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich zum Beispiel über die hohe Jugendarbeitslosigkeit in China berichtet (siehe „ Gemischte Signale aus China – fundamental und charttechnisch “). Und diese ist laut jüngsten Daten im August auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn gestiegen. Wie das chinesische Statistikamt am Freitag mitteilte, lag die Arbeitslosenrate bei den 16- bis 24-Jährigen im vergangenen Monat bei 18,8 %, nach 17,1 % im Juli.

Deutschlands Exportmotor schwächelt grundsätzlich

Auch das US-Geschäft schrumpfte im August. In die Vereinigten Staaten wurden Waren im Wert von 12,6 Milliarden Euro geliefert. Das sind immerhin 3,2 % weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt sind die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) im August um 4,8 % zum Vorjahresmonat auf 55,2 Milliarden Euro gesunken.

Und so verwundert es nicht, dass sich die Stimmung in der deutschen Exportindustrie stark eingetrübt hat – im September den vierten Monat in Folge, wie das ifo-Institut gestern zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte.

Das Barometer fiel dadurch auf den schlechtesten Wert seit Februar.

Deutsche Wirtschaft im Abwärtsstrudel

Die Stimmung der Exporteure folgt damit aber einem generellen Trend in der deutschen Wirtschaft. Denn vorgestern hatte das Münchner Institut bereits gemeldet, dass auch das ifo-Geschäftsklima im September das vierte Mal in Folge gesunken ist.

Die rund 9.000 befragten Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden Monate pessimistischer als zuletzt – und das über fast alle Branchen hinweg. Im verarbeitenden Gewerbe ist der Frühindikator sogar auf den niedrigsten Wert seit Juni 2020 gesunken, da sich der Auftragsmangel verschärft hat. Und auch im bislang noch relativ soliden Dienstleistungssektor ist man weniger zufrieden mit der aktuellen Lage.

