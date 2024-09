Unternehmensupdate zur medizinischen Ausbildungsinitiative sowie bgzl. Marketingaktivitäten

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) wird mittlerweile in über 80 Ländern eingesetzt und jährlich von mehr als 200.000 Studierenden absolviert

Führender kommerzieller Teilnehmer am Global/North American Symposium on AI Assessment in Medical Education AI Assessment in Medical Education Symposium

Neue Lösungen für H2 2024 (AI Patient/Doctor in Pocket)

Vancouver, BC – 26. September 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich, Updates bzgl. Marketingaktivitäten sowie ein allgemeines Unternehmensupdate bzgl. der Nutzung von KI im Bereich der medizinischen Ausbildung bereitzustellen.



Marketing-Updates



Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 2. Juli,, 5. September und 17. September 2024 die folgenden zusätzlichen Informationen bereitstellt, die gemäß der Richtlinie 7 der Canadian Securities Exchange für seine Marketing-Engagements von Leit Media Ltd. („Leit“) und Interactive Media Group. („IMG“) erforderlich sind.



Leit:



Am 2. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es Leit mit der Übersetzung von Pressemitteilungen, Investor Relations und E-Mail-Marketing-Dienstleistungen beauftragt hat, mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft für einen anfänglichen Zeitraum von sechs Monate, beginnend am 1. Juli 2024 und endend am 1. Januar 2025, für 250.000 EUR und gemäß einer Vereinbarung vom 1. Juli 2024 zu erbringen. Leit besitzt derzeit weder direkt noch indirekt Anteile an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Leits Adresse lautet Flat 285, 61 Praed St., London, W2 1NS, Vereinigtes Königreich (Telefon: 44-20-3883-9398, E-Mail: office@leit.media). Die Leit angebotene Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Optionen. Leit und seine Direktoren und leitenden Angestellten sind vom Unternehmen unabhängig.