SMA Solar plant Umstrukturierung: So soll künftig wieder die Sonne scheinen!

Das hat das Management offenbar zum Anlass genommen, eine weitreichende Umstrukturierung zu planen. Wie das Unternehmen am späten Mittwochenabend per Pressemitteilung bekanntgegeben hat, sollen künftig Kosten in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro eingespart werden.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Solar Inc!

Drei Schritte zu neuem Erfolg?

Als anhaltende Herausforderung hat SMA Solar "die hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren" bezeichnet, bekräftigte aber auch, dass sich das "Segment Large Scale & Project Solutions" weiter nach Plan entwickle.

Um die angestrebten Kosteneinsparungen zwischen 150 und 200 Millionen Euro zu erreichen sowie seine Effizienz zu steigern plant das Unternehmen nach eigenen Angaben drei Schritte, nämlich die "Optimierung der Kostenstruktur", Anpassungen im Betriebsablauf und die "strategische Repositionierung".

SMA Solar plant Verschlankung – auch durch Stellenabbau

In Verbindung mit dem Verweis darauf, dass es bei Großprojekten unverändert gut laufen würde, dürfte das ein Hinweis darauf sein, dass SMA Solar seine Abhängigkeit von Endverbrauchergeschäft weiter reduzieren und sich künftig stärker auf Großkunden konzentrieren möchte.

Ein weiteres Puzzleteil, wie genau der Konzern neu aufgestellt werden soll, liefert auch die Ankündigung, dass Jobs abgebaut werden könnten. So ließ CEO Jürgen Reinert verlauten: "Wir werden SMA durch das nun initiierte Restrukturierungs- und Transformationsprogramm einerseits kurzfristig finanziell stabilisieren und andererseits die mittel- und langfristige Geschäftsstrategie neu justieren. Hierfür sind allerdings erhebliche Kosteneinsparungen nötig, die auch einen Abbau von Stellen wahrscheinlich machen."

Aktie kann sich von Mehrjahrestiefs lösen

Dass SMA Solar das Prinzip Hoffnung aufgibt und mit einem Konzernumbau selbst aktiv werden möchte, kommt bei Anlegern am Donnerstagmorgen gut an. Die Aktie kann sich aktuell um rund 3,5 Prozent steigern und sich damit etwas von den Mehrjahrestiefs bei 17,10 Euro lösen.

Zwar hat die Aktie damit eine Chance, im Bereich von 17,50 Euro einen kurzfristigen Boden zu bilden und einen Anstiegsversuch einzuleiten. Ein erstes prozyklisches Kaufsignal ist aber noch in weiter Ferne. Hier schlagen unter den antizyklischen Anlegern nur die unerschrockensten zu.

Fazit: Erster Schritt in die richtige Richtung, aber noch kein Durchbruch

Beim Solarausrüster SMA Solar wird es kein "Weiter so" geben, das Unternehmen hat am Mittwochabend eine Umstrukturierung und Kosteneinsparungen in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt. Das führt am Donnerstag an der Börse zu Kaufinteresse und verschafft der Aktie etwas Luft zu ihren zuletzt markierten Mehrjahrestiefs.

Wie genau der Konzern künftig ausgestaltet werden soll, verrät die Pressemitteilung nicht. Der angekündigte Stellenabbau deutet auf eine Verschlankung hin, während sich das Unternehmen gleichzeitig stärker auf Großkunden und Großprojekte konzentrieren könnte.

Für eine nachhaltige Erholung der Aktie werden diese Bemühungen jedoch erste Früchte zeigen müssen. Bis es soweit ist, dürften Anleger in den Papieren von FirstSolar oder sogar JinkoSolar, das am Dienstag ein erstes Kaufsignal generieren konnte, besser aufgehoben sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion