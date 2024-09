Nordex: Es geht Schlag auf Schlag – mit dem nächsten Großauftrag!

Nordex wird die Energie-Tochter des lettischen Torferzeugers Laflora mit 16 Turbinen des Typs N175/6.X ausstatten. Die besonders leistungsfähigen Anlagen sollen in einem Windpark zur Anwendung kommen, dessen projektierte Leistung bei knapp 109 Megawatt liegen soll.

Windkraftanlagenhersteller Nordex hat in dieser Woche einen Lauf! Konnte das Unternehmen bereits am Dienstag einen neuen Großauftrag über die Lieferung von Turbinen nach Polen vermelden, gab der Konzern am Donnerstagmorgen einen weiteren umfangreichen Auftrag bekannt.

Nordex vergrößert geographischen Fußabdruck

Das Unternehmen betonte in seiner Pressemitteilung vor allem die strategische Bedeutung des Deals: "Bereits seit vielen Jahren ist die Nordex Group in den baltischen Staaten Estland und Litauen präsent, nun wird die Gruppe erstmals auch in Lettland vertreten sein."

Vertriebschef Patxi Landa hob insbesondere die Vorzüge des Turbinen-Typs N175/6.X für den baltischen Raum hervor: "Wir sind überzeugt, dass die N175/6.X der perfekte Anlagentyp für viele Projekte in Lettland, Litauen und Estland ist."

Der Auftrag könnte nur der erste unter vielen weiteren sein

Am Windparkprojekt ist zu 100 Prozent der Staatskonzern Latvenergo beteiligt, der seine Dekarbonisierung vorantreibt. Bis 2026 sollen 600 Megawatt elektrischer Leistung aus Solar- und Windkraft stammen, bis 2030 sollen es mit 2,3 Gigawatt sogar fast viermal so viel sein.

Mit dem ersten Vertragsabschluss in Lettland in seiner Geschichte könnte sich Nordex für weitere Aufträge aus dem überdurchschnittlich stark wachsenden Baltikumstaat qualifizieren und künftig für weitere Windparkprojekte in Betracht gezogen werden.

Aktie verliert weiter an Boden, Gewinnmitnahmen belasten

Anleger wissen die Neuigkeiten am Donnerstag jedoch nicht zu schätzen, die Aktie verliert rund 1,5 Prozent an Wert und erreicht damit die Marke von 14 Euro. Nachdem es den Käufern am Dienstag nicht gelungen ist, das bisherige Jahreshoch bei 15,75 Euro zu neutralisieren, haben Gewinnmitnahmen eingesetzt, die im Chart zu einem Doppel-Top führten.

Anleger müssen sich daher auf einen möglichen Test der durch die 50-Tage-Linie bei etwa 13,70 Euro bereitgestellten Unterstützung einstellen. Insgesamt verläuft das Börsenjahr mit einem Kursplus von rund 35 Prozent seit dem Jahreswechsel jedoch äußerst freundlich für Nordex.

Fazit: Der Turnaround erscheint immer nachhaltiger

Gemeinsam mit dem Erhalt eines Auftrags aus Lettland hat Nordex am Donnerstag außerdem bekanntgegeben, sein Produktportfolio erweitert zu haben. Künftig wird das Unternehmen Hybridtürme mit einer Nabenhöhe von 200 Metern anbieten, die sich vor allem in Regionen mit niedrigen Windgeschwindigkeiten eignen.

Damit hat Nordex am Donnerstag seinen geographischen Fußabdruck gleich doppelt erweitert, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Aufträge erhöhen dürfte. Zeichnen sich jetzt auch bei den Margen die gewünschten Verbesserungen ab, das Unternehmen wird in sechs Wochen seinen nächsten Quartalsbericht präsentieren, dürfte neuen Jahreshochs nichts mehr im Wege stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 14,27EUR auf Tradegate (26. September 2024, 09:20 Uhr) gehandelt.