DAX durchbricht nächste Schallmauer

Nach der eingeleiteten Zinswende in den USA flutet nun auch China den Markt mit Liquidität und Micron Technology entfacht die KI-Fantasie neu. Gleichzeitig werden die Stimmen immer lauter, der Aktienmarkt sei überkauft und eine erneute Korrektur nur noch eine Frage der Zeit. Genau dieser Mix aber ist der beste Nährboden für eine Fortsetzung der Rally und lässt die Bären einmal mehr in diesem Börsenjahr verzweifeln und ihre Positionierungen überdenken.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Deutsche Aktienindex springt zum heutigen Handelsstart mehr als komfortabel über die 19.000er Marke und betritt mal wieder charttechnisches Neuland ohne jegliche Widerstände. Diejenigen, die auf eine längere Konsolidierung an der runden Zahl gesetzt hatten und hofften, noch einmal günstiger einsteigen zu können, müssen jetzt auf den Zug aufspringen. Natürlich bleibt damit der Aufwärtstrend in Takt und sollte der Börsenweisheit zufolge eher der Freund statt der Feind des Anlegers sein. Die Deutsche Börse sollte sich so langsam schon mal mit den Feierlichkeiten zur 20.000er Marke beschäftigen. Es kann nun schneller gehen als noch vor wenigen Monaten gedacht.

Der US-Chiphersteller Micron hat seine Umsätze im vierten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und ist mit Schwung in die Gewinnzone zurückgekehrt. Herrschte vor zwölf Monaten noch Flaute in der Nachfrage nach Speicherchips, peilen die Amerikaner im laufenden Quartal einen Rekordumsatz an. Diese Turnaround-Story entfacht die Fantasie der Anleger in Sachen Chips und Künstliche Intelligenz neu und sorgt für ein Kursfeuerwerk bei den Technologieaktien in Asien. Liquidität trifft aus Gewinnfantasie – was will ein Anleger an der Börse mehr!