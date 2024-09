BASF bereitet Börsengang des Agrargeschäfts vor

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF bereitet einen Börsengang seiner Agrarsparte vor. Bis 2027 soll das Geschäft in separate Gesellschaften ausgegliedert werden, teilte der Dax-Konzern an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag in Ludwigshafen mit. BASF-Chef Markus Kamieth will dann auch die Voraussetzungen schaffen, um mittelfristig einen Minderheitsanteil an der Sparte an die Börse zu bringen./stw/jha/