Commerzbank erhöht Mittelfrist-Ziele und plant deutlich höhere Ausschüttungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat mitten im Kampf um ihre Eigenständigkeit deutlich höhere Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt. Zudem wurden die mittelfristigen Ziele für die Erträge und die Rendite erhöht. Bei der Eigenkapitalrendite werde 2027 jetzt ein Wert von 12,3 Prozent angepeilt, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Präsentation für Analysten hervorgeht. Bisher hatte sich die Commerzbank eine Rendite von 11,5 Prozent zum Ziel gesetzt. 2024 wird hier ein Wert von 8,1 Prozent erwartet. Bei den Erträgen werden 13,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, für das laufende Jahr rechnet die Bank hier mit 10,9 Milliarden Euro.

Der Gewinn vor Zinszahlungen für eigenkapitalähnliche Anleihen soll auf 3,6 Milliarden Euro klettern. Das wäre die Hälfte mehr, als die Commerzbank für dieses Jahr erwartet. Zudem soll die Ausschüttungsquote auf über 90 Prozent ab dem kommenden Jahr steigen. Das heißt, dass die Bank mehr als neun Zehntel ihres Gewinns als Dividende ausschütten oder in Aktienrückkäufe stecken will. Zuletzt hatte die Bank angekündigt, deutlich mehr als die Hälfte des Gewinns dafür ausgeben zu wollen.

Die Commerzbank wehrt sich gegen die Übernahmeavancen des italienischen Konkurrenten Unicredit , der inzwischen etwas mehr als ein Fünftel der Anteile kontrolliert.