Energy Plug Technologies Corp. erhält im dritten Quartal Bestellungen für drei Batteriespeichersysteme

Vancouver, British Columbia — (26. September 2024) / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) („Energy Plug“ oder das „Unternehmen“), ein Energietechnologieunternehmen, das auf Innovation und nachhaltige Batterie- und Microgrid-Lösungen spezialisiert ist, freut sich, die Bestellung von drei weiteren Batteriespeichersystemen zum Abschluss des dritten Quartals bekannt zu geben.

Energy Plug hat nun vier Bestellungen im Gesamtwert von 91.000 $ im Jahr 2024 erhalten. Die erste Bestellung wurde im Juni 2024 von Ximen Mining aufgegeben. Die weiteren drei Bestellungen - aus den Bereichen Gastgewerbe, Immobilien und Fernüberwachung - festigten die kommerzielle Position von Energy Plug in diesen Schlüsselsektoren.

Mit einer aktuellen Verkaufspipeline von rund 700 Millionen $[1] ist Energy Plug für ein starkes viertes Quartal gut aufgestellt, denn die ersten Produktinstallationen sind im Oktober 2024 geplant.

Zwei der neuen Aufträge betreffen 20-Kilowattstunden-Batteriesysteme für den Gewerbebetrieb in British Columbia, der dritte ein 20-Kilowattstunden-Fernüberwachungs-Batterieprogramm in Alberta. Zweck dieser Systeme ist die Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Stromkosten, indem sie Energie in den preisgünstigeren Abendstunden speichern, sodass sie zu Spitzenzeiten tagsüber genutzt oder an das Netz zurückverkauft werden kann.

Energy Plug plant, seine neuen Produkte mit Installationen in British Columbia und Alberta im Oktober und im weiteren Verlauf des vierten Quartals zu präsentieren und damit einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Aufbau einer robusten Lieferkette für die Vermarktung zu erreichen. Das Unternehmen freut sich besonders über die frühe Resonanz auf seine innovativen 20-Kilowattstunden-Batteriepacks, die zu den sichersten und fortschrittlichsten auf dem Markt gehören.

Die Plug-and-Play-Funktionalität der Produkte von Energy Plug ermöglicht einen einfachen Batteriewechsel bei Bedarf und reduziert so die Wartungs- und Ausfallzeiten. Mit diesen Lösungen können die Kunden einfach zu installierende und zu wartende Technologien für erneuerbare Energien nutzen und zugleich von den Investitionsfreibeträgen der Regierung und den Rückvergütungen der Provinzen profitieren, die einen erheblichen Teil der mit der Installation der Batteriesysteme von Energy Plug verbundenen Kosten abdecken.

Broderick Gunning, CEO von Energy Plug, sagte, dass die Lieferungen von Energy Plugs Produktionspartnern in Taiwan im Laufe des vierten Quartals zunehmen werden. Die Verkaufsstrategie des Unternehmens sieht nach wie vor die leichte Montage in Kanada vor, bevor die geplante Gigafactory in Zusammenarbeit mit der Malahat Nation eröffnet wird.

„Wir sind auf dem richtigen Weg, die Produkte von Energy Plug auf den Markt zu bringen, wie diese drei zusätzlichen Bestellungen verdeutlichen“, so Gunning. „Wir freuen uns besonders darüber, dass wir als tragfähige Plug-and-Play-Option im Bergbausektor angesehen werden, denn dieser verfolgt seine Netto-Null- und ESG-Ziele offensiv. Darüber hinaus haben wir eine Verkaufspipeline von mehr als 700 Millionen $ an potenziellen Umsätzen identifiziert.“

Zu den Zielsektoren von Energy Plug gehören das Baugewerbe, der Bergbau, die Versorgungsbranche, der Wohnungsbau und das Gastgewerbe. Der Schwerpunkt dieser Sektoren ist immer mehr darauf ausgerichtet, die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig Nachhaltigkeits- und Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Energietechnologieunternehmen, das sich der Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Mit dem Schwerpunkt auf Energiespeicheranwendungen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen besteht unser Ziel in der Weiterentwicklung von Batterietechnologien für ein besseres Energiemanagement und mehr Netzresilienz. Von unserem Firmensitz in British Columbia aus streben wir danach, über strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und die Entwicklung einer vertikal integrierten Lieferkette mit branchenführenden Unternehmen in Taiwan fortschrittliche Lösungen für unsere Kunden und Partner zu erarbeiten. Weitere Informationen zu Energy Plug finden Sie auf unserer Webseite unter https://energyplug.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „wird“, „vorgeschlagen“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“, „strebt an“ bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer und grammatikalischer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Ziele und Strategien des Unternehmens), sind zukunftsgerichtete Informationen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Verkäufe, die Vertriebspipeline, neue Produkte, die Pläne des Unternehmens, an die Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Wohnungsbau- und Gastgewerbebranche zu verkaufen, sowie die Pläne des Unternehmens, in seinen geplanten und zukünftigen Fertigungsanlagen zu produzieren.

Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass alle vom Unternehmen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Risikofaktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzmittel zu erhalten, die Fähigkeit, die Batteriemontageanlage auf Vancouver Island zu errichten, die Fähigkeit, Batterielieferanten zu finden und Batterien zu den gewünschten Preisen zu erhalten, Unterbrechungen der Lieferkette, sich ändernde Regierungen, Pläne und Richtlinien in Bezug auf saubere Energie, Batterien, Elektrofahrzeuge und andere elektrische Transportmittel, die Abschaffung oder Kürzung staatlicher Subventionen für Elektrofahrzeuge und andere elektrische Transportmittel, Solarmodule und Windkraftanlagen, Änderungen der kanadischen und/oder der US-Regierungspolitik, Regeln und Vorschriften, sowie die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen als auch mögliche kriegerische Auseinandersetzungen, die die Versorgung mit den für die Herstellung von Batterien erforderlichen Komponenten stören könnten.

Zu den wesentlichen Annahmen, die bei der Entwicklung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegt wurden, gehören unter anderem: die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Betrieb durch Finanzierungen und Joint Ventures zu finanzieren, die Beschaffung von Beratung, technischen und damit verbundenen Dienstleistungen und Lieferungen zu günstigen Bedingungen, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens, die Wachstumsaussichten auf dem Markt für seine Produkte, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Batteriepacks zur Deckung der Marktnachfrage, Rentabilität der Anlagen, die voraussichtlichen Bedingungen der Zustimmungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, die für die Durchführung der geplanten Operationen erforderlich sind, und die Fähigkeit des Unternehmens, diese Bedingungen auf kosteneffizienter Basis zu erfüllen, sowie die laufenden Beziehungen zu den Regulierungsbehörden der Branche.

Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt wurden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist mit Risiken verbunden.

Kontaktinformationen

Energy Plug Technologies Corp.

Broderick Gunning

President & CEO

brodie@energyplug.com

Investor Relations

Renmark Financial Communications Inc.

1900 - 130 King Street West, Toronto, ON M5X 1E3

John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com

Tel.: (416) 644-2020 oder (212)-812-7680

www.renmarkfinancial.com

[1] Die Vertriebspipeline ist definiert als der prognostizierte Dollar-Gesamtbetrag der zukünftigen Projekte, für die das Unternehmen entweder von Entwicklern erneuerbarer Energien, Ingenieurbüros, Eigentümern oder Auftragnehmern kontaktiert wurde oder mit denen es einen Vertrag über Beratungsleistungen (einschließlich BESS), ein Angebot oder beides abgeschlossen hat. Die Verkaufspipeline enthält nicht den Dollarwert von vertraglich vereinbarten Verkäufen; oder den Dollarwert von Verkäufen, bei denen das Team das Volumen noch nicht festgelegt hat; oder den Dollarwert von Verkäufen, die aus verschiedenen Gründen verloren gegangen sind, einschließlich der Tatsache, dass das vorgeschlagene Projekt storniert wurde, an ein alternatives Produkt oder an einen Konkurrenten verloren ging. Die Verkaufspipeline wird aktualisiert, wenn dem Unternehmen Änderungen des Projektstatus bekannt werden. Das Unternehmen unterhält eine Pipeline potenzieller Projekte, die es regelmäßig auf der Grundlage der Angebotsaktivität aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie aktive Verkaufschancen widerspiegelt, die innerhalb eines rollierenden Zeithorizonts von etwa 24 Monaten in Aufträge umgewandelt werden können (d. h. bekannte Verkaufschancen). Schätzungen von Energy Plug zu qualifizierten potenziellen Projekten auf der Grundlage der Angebotsaktivität, die innerhalb von etwa 24 Monaten in Aufträge umgewandelt werden könnten, was als Vertriebspipeline bezeichnet wird, sind lediglich Schätzungen und sollten von Investoren in diesem Zusammenhang bewertet werden. Diese Schätzungen stellen die Erwartungen des Managements hinsichtlich des möglichen potenziellen Marktvolumens dar, und es kann nicht garantiert werden, dass die Erwartungen des Managements eine genaue Einschätzung der Anzahl der aktiven Verkaufschancen darstellen, die in Verkaufsaufträge umgewandelt werden können, um Teil des aktiven Auftragsbuchs des Unternehmens zu werden (und dem Auftragsbestand hinzugefügt werden). Es kann nicht garantiert werden, dass diese potenziellen Projekte innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder zum erwarteten Wert durchgeführt werden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen nur einen Teil der geschätzten verfügbaren Projekte aus der Vertriebspipeline erfolgreich sichern kann. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass dem Unternehmen nicht alle diese Verkaufschancen zur Verfügung stehen werden, dass die potenziellen Kunden des Unternehmens möglicherweise nicht die erforderlichen Finanzierungen oder Genehmigungen erhalten oder dass das Unternehmen beschließt, bestimmte Chancen nicht zu verfolgen, oder dass diese Chancen, wenn sie verfolgt werden, nicht zu tatsächlichen Verkäufen durch das Unternehmen führen.

