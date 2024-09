Interra entdeckt neue Kupferzone auf dem Kupfer-Gold-Projekt Thane

Das Kupfer-Gold-Projekt Thane liegt in einer unterexplorierten Region im Norden des Quesnel Terrane, und erstreckt sich im Süden bis zur Mine Mt. Milligan von Centerra Gold, zu seinem Untertageprojekt Kemess und zur ehemaligen Tagebaumine Kemess South im Norden. Historische Bohrzielgenerierung identifizierte sechs Gebiete mit erheblicher Kupfermineralisierung in einer rund 20 km langen geochemisch anomalen Cu-Au-Zone. Dreizehn neue Ziele wurden durch Kartierung von Alterationsmineralisierung und ALS Goldspot-Studien in Kombination mit firmeneigener Datenauswertung identifiziert.

Anfang August führte ein Expertenteam von Equity Exploration und Accretive Metals Advisory eine Feldüberprüfung von 19 Zielen auf dem 206 km2 großen Konzessionsgebiet durch. Feldbeobachtungen bestätigten, dass Thane über erhebliches alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial in einem geologischen Umfeld verfügt, das denen der nahegelegenen Minen ähnlich ist. Zehn Ziele hoher Priorität wurden für die Weiterentwicklung empfohlen, von denen dem neu entdeckten Vorkommen Bananas und dem zuvor bereits bekannten Vorkommen Gail die höchste Priorität eingeräumt wurde, da sie starke Kupfer-Gold-Mineralisierungssysteme in günstigem Wirtsgestein aufweisen. Diese zwei Gebiete werden für geologische Exploration empfohlen.

Das neue Vorkommen Bananas war zuvor kein bekanntes Ziel. Die kürzliche Feldüberprüfung schloss an eine Float-Probe aus dem Jahr 2016 an, die zu seiner Entdeckung führte. Man geht davon aus, dass durch den kürzlichen Rückgang von Schnee und Eis in dem Gebiet diese neue mineralisierte Zone mit assoziierter intensiver Alteration freigesetzt wurde. Syenitporphyr mit Magnetit, Quarzgang-Stockwerk und geschichtete Adern mit Chalkopyrit und ausgedehnten Kupferoxiden wurden in einer mehr als zwei Quadratkilometer großen Eisenoxid- und Tonanomalie, die bei der kürzlichen ALS Goldspot-Studie entdeckt wurde, beobachtet (siehe Abbildung 1).