KI-Entwickler Orderfox Schweiz AG erhält Milliardenbewertung

Zürich (ots) -



- Die Orderfox Schweiz AG, ein führendes Schweizer Unternehmen für KI-basierte

Lösungen, wurde mit einer Milliarde Euro bewertet

- Trown Partners AG hat die Bewertung durchgeführt und bestätigt somit die

Wachstumspotenziale der KI-Lösungen der Orderfox Schweiz AG

- Mit den innovativen Produkten Partfox und Gieni setzt Orderfox neue Massstäbe

beim Einsatz von KI in den Geschäfts- und Produktionsbereichen der Industrie



Die Orderfox Schweiz AG ( https://www.orderfox.com/de ) erhält von der

unabhängigen M&A-Spezialist-Unternehmensberatung Trown Partners AG

(https://trown.ch/) eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro.

Orderfox entwickelt und betreibt intelligente KI-basierte Lösungen, die die

Effizienz und Präzision in den Geschäfts- und Produktionsbereichen der Industrie

signifikant steigern. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Partfox (

http://www.partfox.com/ ), das weltweit größte KI-basierte Matching-Netzwerk für

die Fertigungsindustrie, und Gieni ( http://www.gieni.com/ ), der erste

KI-Agent, der in wenigen Sekunden tiefgehende Markteinblicke in sämtliche

Industriebereiche liefert. Orderfox wurde 2016 gegründet und bisher

ausschließlich von Aktionären finanziert.







beschränkt und reagiert auf Anfragen durch vorgegebene Antworten, während ein

KI-Agent autonome Entscheidungen trifft und komplexere Aufgaben selbstständig

ausführt. Technisch betrachtet, handelt der Chatbot nach vordefinierten Mustern,

während der KI-Agent dynamische Prozesse und Algorithmen nutzt. Ferner bieten

KI-Agenten klare Mehrwerte durch proaktive Handlungen, während der Chatbot

hauptsächlich zur Kundeninteraktion und Support dient.



Gieni: Big-Data-Marktanalyse für alle Industriezweige



Das KI-Tool Gieni ermöglicht Unternehmen, Branchenanalysen,

Geschäftsoptimierungen und Wettbewerbsanalysen schnell und kosteneffizient

durchzuführen. Gieni ist ein B2B-KI-Agent, der das gesamte zugängliche Internet

aggregiert, um tiefgehende Informationen zu analysieren und daraus

Spezialdatenbanken zu erstellen. Während KI-Chatbots wie Gemini oder ChatGPT

lediglich nach vorhandenen Daten und Antworten im Internet suchen,

repräsentieren die Ergebnisse von Gieni eine neue Wissensbasis. Anders als

andere KI-Tools aggregiert Gieni Daten und kann die Inhalte in den richtigen

Kontext setzen. Gieni nutzt Techniken wie GraphRag und Large Language Models, um

Nutzeranfragen nicht nur zu verstehen, sondern sie in ihre Bestandteile zu

zerlegen und mehrstufig abzufragen. Dadurch können durch eine einzige Frage Seite 2 ► Seite 1 von 2



