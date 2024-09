Neotech Metals Corp. nimmt metallurgische Untersuchungen bei seinem Konzessionsgebiet Hecla-Kilmer auf und kündigt LIFE-Angebot an

Vancouver, British Columbia, 26. September 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die metallurgischen Untersuchungen bei unserem Vorzeigekonzessionsgebiet Hecla-Kilmer („H/K“) in Zusammenarbeit mit SGS Laboratories („SGS“) aufgenommen wurden. Ziel der Untersuchungen ist es, die Wirtschaftlichkeit einer erweiterten Bohrkampagne zu bewerten, die die in Apatit lagernde Seltenerdmetallmineralisierung, die mit Niob in Zusammenhang stehende Mineralisierung und die allgemeine Phosphatausbeute einbezieht, um die Weiterentwicklung des Projekts voranzutreiben.