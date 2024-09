Bankenfachverband e.V. / Finanzierungsgeschäft im ersten Halbjahr 2024 ...

Finanzierungsgeschäft im ersten Halbjahr 2024 mit Höchstmarke: Kreditbanken bauen Neugeschäft an Konsum- und Investitionskrediten aus | Gesamtkreditbestand beträgt 200 Milliarden Euro

Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen spezialisierten Kreditbanken hatten Ende Juni 2024 Kredite im Gesamtwert von 200 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen herausgelegt. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchstwert. "Die Kreditbanken fördern die Konjunktur in einem weiterhin von hoher Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.



Trendumkehr in der Konsumfinanzierung