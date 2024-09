Puma ernennt kurzfristig neuen Finanzvorstand

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma bekommt schon zum nächsten Monat einen neuen Finanzchef. Markus Neubrand (48) startet am 1. Oktober als Chief Financial Officer (CFO), wie Puma am Donnerstag mitteilte. Er war den Angaben zufolge zuletzt als Chief Financial Officer beim US-Bekleidungsunternehmen Guess tätig. Zuvor war er Group Chief Financial Officer bei der Luxusmodemarke MCM Worldwide.

Man habe sich mit dem aktuellen Finanzchef Hubert Hinterseher einvernehmlich geeinigt, dass er am 30. September zurücktreten wird, hieß es weiter. Er werde das Unternehmen zum 31. Dezember nach einer "erfolgreichen und reibungslosen Übergabe" seiner Tätigkeiten an seinen Nachfolger verlassen./stk/jha/

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 38,41EUR auf Tradegate (26. September 2024, 10:37 Uhr) gehandelt.