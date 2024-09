AKTIE IM FOKUS Evotec mit Erholungsversuch - Novo-Nordisk-Partnerschaft Die Aktien von Evotec profitieren am Donnerstag von einer Partnerschaft mit dem Abnehmspritzen- und Insulinhersteller Novo Nordisk . Am Vormittag zog der Kurs um bis zu zehn Prozent an. Zuletzt schwächten sich die Kursgewinne aber etwas auf 6,5 …