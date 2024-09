Markante Hürden voraus

Die Aktienmärkte der südeuropäischen Länder konnten nur selten an die Performance des DAX oder der US-Indizes aufschließen, nach einem vielversprechenden Doppelboden um 5.814 Punkten und damit dem letzten großen Tief aus März 2020 hat sich der IBEX 35 sehr gut entwickelt und konnte im Frühjahr 2023 einen mehrjährigen Abwärtstrend überwinden. In der Folge kam es zu Kursgewinnen bis an die Verlaufshochs aus 2009 und 2015 bei 11.885 Punkten. Genau diese beiden Kursspitzen aus den letzten Jahren könnten nun aber für eine kurze Verschnaufpause der zuletzt sehr steilen Rallye sorgen.

Die aktuelle Monatskerze präsentiert sich beim IBEX 35 Index in Form einer bullischen Hammerkerze, Wochenschlusskurse oberhalb von 12.250 Punkten könnten zwar ein Folgekaufsignal zurück an die Verlaufshochs aus November 2007 bei 16.040 Punkten generieren, zuvor könnte es aber auch zu einem nicht unerheblichen Pullback zurück auf die Februarhochs aus 2020 bei 10.100 Punkte im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung kommen. Genau eine solche Entwicklung würde sich für einen strategischen Long-Einstieg mit einem Ziel an den Hochs aus 2007 anbieten. Kommt es dagegen zu Verlusten unter 9.310 Punkte, mussten sich Anleger auf weiter fallenden Notierungen auf 8.664 und darunter 8.502 Punkte einstellen.

IBEX 35 Index (Monatschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Grundsätzlich wird aufgrund des weltweiten Aufschwungs dem IBEX 35 Index ein Ausbruch über die Barriere von rund 12.000 Punkten zugetraut, dies könnte aber erst nach einem Pullback zurück auf 10.100 Punkte geschehen. So oder so werden auf mittelfristiger Perspektive weiterer Anstiegschancen gesehen, zunächst am 13.513 Punkte und darüber an die Verlaufshochs aus 2007 bei 16.040 Punkten. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Monate zwingend einplanen, weshalb sich ein solches Investment tendenziell für langfristig orientierte Anleger anbietet.

