Shortseller attackieren SDAX-Wert: Aktie crasht um ein Viertel!

Die Mutares SE & Co KgaA ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich auf den Erwerb von Unternehmen in besonderen Situationen, wie zum Beispiel Eigentümer- oder Managementnachfolge und Refinanzierung, konzentriert.

Der Shortseller Gotham City Research hat am Donnerstag einen kritischen Bericht veröffentlicht, in dem die finanzielle Stabilität und Transparenz von Mutares hinterfragt wird.

Mutares wird vorgeworfen, inkonsistente Angaben in der Bilanzierung zu machen. Der berichtete Bargeldbestand und die Angaben der Kapitalflussrechnung weichen demnach erheblich ab: 394,2 Millionen Euro in der Bilanz gegenüber 422,2 Millionen Euro in der Kapitalflussrechnung. Gotham wirft aufgrund dieser Diskrepanz Fragen über die Genauigkeit der finanziellen Berichte auf.

Des Weiteren hebt der Shortseller hervor, dass Mutares seit 2020 seine Verschuldung deutlich auf 150 Millionen Euro gesteigert habe und allein in diesem Jahr weitere 235 Millionen Euro an Schulden aufnahm, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens potenziell einschränkt.

Zwischen 2019 und 2023 seien die Forderungen von Mutares an seine Portfolio-Unternehmen um 288 Millionen Euro gestiegen, während der kumulierte Nettogewinn bei 282 Millionen Euro lag. Dieser zirkuläre Finanzfluss könnte laut Gotham darauf hindeuten, dass neue Investitionen zur Auszahlung bestehender Investoren genutzt werden, was die Struktur eines Schneeballsystems nahelegt.

Gothman hat aufgrund dieser Vorwürfe 233.556 Mutares-Aktien leerverkauft. Die Titel crashen am Donnerstag nach Veröffentlichung des Shortseller-Berichtes um knapp ein Viertel auf unter 20 Euro.

Bereits am Mittwoch haben die Titel mit einem Minus von 7,51 Prozent den Handel beendet, nachdem der britische Shortseller General Industrial Partners eine Leerverkaufsposition in den Mutares-Aktien gemeldet hatte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,68 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (26. September 2024, 11:28 Uhr) gehandelt.