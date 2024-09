Ölpreise fallen deutlich - Spekulation über höhere saudische Förderung belastet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag mit Spekulationen über eine stärkere Ölförderung in Saudi-Arabien deutlich gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Vormittag 71,69 US-Dollar. Das waren 1,77 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,75 Dollar auf 67,94 Dollar.

Am Markt wurden die fallenden Ölpreise unter anderem mit einem Medienbericht über die künftige Förderpolitik im führenden Opec-Staat Saudi-Arabien erklärt. Die "Financial Times" schreibt, dass Saudi-Arabien bereit sei, das inoffizielle Ölpreisziel von 100 Dollar pro Barrel aufzugeben, um Marktanteile zurückzugewinnen. Die Zeitung berief sich auf informierte Kreise.