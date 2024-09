BASF geben weiter nach - Dividendenpläne enttäuschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine geplante deutliche Dividendensenkung hat BASF am Donnerstag unter Druck gesetzt. Auf seinem Kapitalmarkttag kündigte der Chemiekonzern zudem an, die Schließung weiterer Anlagen am Firmensitz in Ludwigshafen zu prüfen. Dass BASF einen Börsengang seiner Agrarsparte für 2027 vorbereitet und bis 2028 operativ wieder mehr als 10 Milliarden Euro verdienen will, half dem Aktienkurs nicht.

Am späten Vormittag gaben die Titel als Schlusslicht im starken Dax um weitere 2,85 Prozent auf 44,04 Euro nach. Damit knüpften sie an die Verluste der vergangenen Tage an und büßten den größten Teil der vorangegangenen Erholungsgewinne wieder ein. Inzwischen notieren die Aktien nur noch über der 50-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Die anderen Trendlinien haben sie angesichts der jüngsten Verluste bereits nach unten durchbrochen.