ValueLabs spart 500.000 Stunden mit AiDE® in 75 Tagen und strebt 40 % Effizienz bis März 2025 an

AiDE® erfüllt die höchsten Sicherheits- und Konformitätsstandards,einschließlich der SOC 2 Typ II-Zertifizierung, und ist somit einevertrauenswürdige Plattform für verschiedene Branchen, einschließlich starkregulierter Sektoren."Dies ist ein Wendepunkt, an dem Menschen und KI in einem generativenKI-Netzwerk (GAIN) zusammenarbeiten. Wir haben die Kluft zwischen POC undProduktion überwunden, und das ist erst der Anfang. Nächster Halt: 1.000.000eingesparte Arbeitsstunden in 75 Tagen. Endgültiges Ziel ist ein10x-Unternehmen, angetrieben von AiDE® und 10x-Ingenieuren", sagte Arjun Rao,Gründer und CEO von ValueLabs.AiDE® ist die bewährte Wahl für Großunternehmen und mittelständische Betriebegleichermaßen. Aufgrund des effizienteren Aufwands und der kürzeren Fristen hatValueLabs festgestellt, dass die Roadmaps für das Produkt erheblich verkürztwurden, in einem Fall von drei Jahren auf zwei Jahre.Veda Reddy, CEO von Imagine, dem Innovationszweig von ValueLabs, fügte hinzu:"Wenn es um die Einführung von GenAI in Unternehmen und deren Auswirkungen geht,gibt es keine Einheitslösung, die für alle passt. Wir haben Implementierungenbei unseren Kunden in verschiedenen Bereichen und verschiedenenKerngeschäftsprozessen, einschließlich stark regulierter Umgebungen, skaliert.Wir sind in der Lage, dies durch die AiDE Fabric mit skalierbaren, anpassbarenund sicheren Modellen, Inferenzpipelines und technischen Komponenten effektiv zutun, so dass für jede Kundenlandschaft eine maßgeschneiderte Lösung entwickeltwerden kann. Während sich ein Großteil der Welt auf die Programmierung vonAssistenten konzentriert, ermöglichen wir mit AiDE® groß angelegteEnd-to-End-Geschäftsabläufe mit Sicherheit auf Unternehmensniveau."Information zu ValueLabsValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen, das mit Hilfe von GenAIUnternehmen dabei hilft, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, die Markteinführungzu beschleunigen und Kunden zu binden. Unser Paradigma "Mensch + KI" sorgt füreine schnellere Wertschöpfung bei höchster Qualität. Mit 29 Standorten, 7.000Mitarbeitern und 300 Kunden weltweit hat unser Engagement für hervorragendeLeistungen zu branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) von über 80 fürMitarbeiter und 90 für Kunden geführt.Weitere Informationen über ValueLabs und die AiDE® Plattform finden Sie unterhttps://www.valuelabs.com/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/valuelabs-spart-500-000-stunden-mit-aide-in-75-tagen-und-strebt-40--effizienz-bis-marz-2025-an-302259472.htmlPressekontakt:Bhavana Reddy | bhavana.madadi@valuelabs.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162239/5873279OTS: ValueLabs LLP