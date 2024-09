BASF senkt Dividende deutlich & plant Ausgliederung – Aktie fällt ans DAX-Ende!

Zu den Maßnahmen, um den hohen Energiepreisen und dem anhaltenden Einbruch in China entgegenzuwirken, gehört die Vorbereitung der Agrareinheit auf eine mögliche Börsennotierung. Das Segment, das Pflanzenschutzmittel wie Herbizide und Fungizide herstellt, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 10 Milliarden Euro.

BASF erwägt zusätzliche Schließungen an seinem Standort in Ludwigshafen, Europas größtem Chemiewerk, als Teil seines Plans, die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 2,1 Milliarden Euro zu senken.

Gleichzeitig bewältigt das Unternehmen den kostspieligen Übergang zu saubereren Technologien. BASF rechnet mit jährlichen Kosten in Höhe von 600 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Umstellung in den kommenden Jahren.

Die Dividende wird demnach mindestens 2,25 Euro pro Aktie betragen, der niedrigste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Das Unternehmen gab auf dem Kapitalmarkttag auch bekannt, dass es ab 2027 einen Aktienrückkauf in Höhe von rund 4 Milliarden Euro anstrebt, was zu Gesamtausschüttungen an die Aktionäre von mindestens 12 Milliarden Euro zwischen dem nächsten Jahr und 2028 führen soll.

BASF strebt eine Verbesserung der Renditen in seinen Hauptgeschäftsfeldern Chemie, Industrielösungen und Ernährung an. Als nächsten Schritt bereitet der Chemiegigant den Verkauf seines Geschäfts mit Dekorfarben in Brasilien vor und sucht auch nach Partnerschaften für seine Batterieeinheit.

BASF gab bekannt, dass es einen Verkauf von Minderheitsanteilen für den Agrarbereich in Betracht zieht, dessen Ausgliederung 2027 abgeschlossen sein soll.

Analystenstimmen

Das Analysehaus Jefferies hat seine Bewertung für die BASF-Aktie nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" festgelegt und dabei ein Kursziel von 43 Euro angegeben. Laut Analyst Chris Counihan entsprechen die Gewinnziele des Chemiekonzerns bis 2028 weitgehend den Erwartungen, sind jedoch stark von den zukünftigen Marktbedingungen abhängig. Besonders die Ankündigung einer Dividendenkürzung könnte bei den Investoren für Unmut sorgen.

Im Gegensatz dazu hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro beibehalten.

Die BASF-Aktie fällt am Donnerstag um bis zu 2,85 Prozent auf 44,04 Euro ans DAX-Ende.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 44,15EUR auf Tradegate (26. September 2024, 12:12 Uhr) gehandelt.