Klimaaktivisten besetzen Baustelle von LNG-Terminal Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten der radikalen Klimaschutzbewegung "Ende Gelände" blockieren seit dem Morgen den geplanten neuen Anleger für Flüssiggasimporte in Brunsbüttel. Gekleidet in weiße Maleranzüge zogen sie über den Deich in Richtung …