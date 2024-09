BASF setzt auf Ludwigshafen - Agrarsparte soll an die Börse

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will seine Agrarsparte an die Börse bringen. Das kündigte Vorstandschef Markus Kamieth bei der Präsentation der neuen Strategie des Dax-Konzerns am Donnerstag an. Am Heimatstandort Ludwigshafen stehen zusätzliche Anlagen auf dem Prüfstand, doch der Vorstand setzt weiterhin auf den Heimatstandort am Rhein. So soll der Gewinn des Konzerns im Tagesgeschäft bis 2028 wieder deutlich steigen. Kürzen will der Vorstand die Dividende.

An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die BASF-Aktie verlor fast drei Prozent auf 44,04 Euro und war damit klares Schlusslicht im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier etwa zehn Prozent an Wert eingebüßt. In den vergangenen fünf Jahren summiert sich der Wertverlust sogar auf rund 40 Prozent.