ROUNDUP Verbio erreicht gekapptes Jahresziel knapp - Aktie springt ins Plus Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio hat sein Gewinnziel im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen des Ausbaus seines US-Geschäfts nur knapp erreicht. Die Aktie der Sachsen sprang jedoch auch dank der Aussicht auf gute Geschäfte in den USA am Donnerstag …