Global Tree Project AG mit attraktivem Einstieg (auch) für private Anleger / Investoren profitieren in Paraguay von günstigen Rahmenbedingungen (FOTO)

Hünenberg (Schweiz) (ots) - Paraguay ist das Land mit der am schnellsten

wachsenden Volkswirtschaft in Südamerika. Es deckt seinen Primärenergieverbrauch

zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien: grüner Strom aus seinen drei

Wasserkraftwerken. Die Deutsch-Paraguayische Industrie- und Handelskammer

prognostiziert ein jährliches Wachstum erneuerbarer Energien von über 10

Prozent. Durch seinen Überfluss an Wasser und ungenutztem Strom ist Paraguay in

mehrfacher Hinsicht sehr interessant für Investoren aus aller Welt.



Paraguay - ein politisch und wirtschaftlich stabiles Land





International renommierte Ratingagenturen honorieren diese positive Entwicklung.So berichtet Bloomberg, dass S&P Global Ratings und Fitch Ratings diekonsequente Politik, die niedrige Inflation und die diszipliniertenStaatsfinanzen Paraguays loben und deshalb die Bonität des Landes in diesem Jahrhochgestuft hatten. Moody's ging im Juli 2024 noch einen Schritt weiter und hobdie Kreditwürdigkeit des Landes an auf "Investment Grade" (Baa3). Vor diesemHintergrund entwickelt sich Paraguay mehr und mehr auch zum neuen Hotspot derWiederaufforstung.Erfolgreich investieren und gleichzeitig den Regenwald schützenNachdem Paraguay fast 90 Prozent seiner Naturwälder unter anderem durch Raubbauverloren hatte, begann in dem südamerikanischen Land ein Umdenkprozess:Ungenutztes Brachland mit seinen ausgelaugten Böden wird jetzt ökologischsinnvoll aufgeforstet. Diese Rekultivierung wird begünstigt durch das größteGrundwasserreservoir Lateinamerikas. Das sogenannte Guarani-Aquifer verläuftdirekt unter dem Staatsgebiet von Paraguay. Die Gründer der Schweizer GlobalTree Project AG (GTP) haben dieses große Potenzial bereits vor mehr als 13Jahren erkannt und attraktive Investments entwickelt. Europäischen Interessentenvermittelt die GTP AG nicht nur Farm- und Forstland zu sehr günstigenKonditionen, sie forstet das Land auch im Auftrag der Käufer auf undbewirtschaftet es gewinnbringend. Dieses Konzept haben die Schweizer in denvergangenen Jahren immer weiter ausgebaut und professionalisiert. Im Einklangvon Ökonomie und Ökologie entstanden, und entstehen hier viele individuelleForst-und Farmbetriebe.Schweizer beweisen WeitsichtDass vorausschauende Unternehmen wie die GTP AG hiermit richtig lagen, zeigendie jüngsten Entwicklungen in Paraguay. So investiert eine Gruppe von Investorenum die paraguayische Paracel S.A. dort etwa 1,5 Mrd. Euro in ein Zellulosewerk.Nach seiner Fertigstellung durch den österreichischen GeneralauftragnehmerAndritz AG wird es das weltweit größte seiner Art sein. Begleitet wird dasProjekt von einem gigantischen Aufforstungsprogramm von 185.000 Hektar fürweitere 2,7 Mrd. Euro. Dagegen nimmt sich das vergleichbare Investment vomTech-Giganten Apple (300-400 Mio. Euro) fast schon bescheiden aus.Positive Effekte: Steigende Nachfrage lässt auch Holzpreise steigenAll das wird dazu führen, dass sich in Paraguay künftig eine wesentlichprofessionellere, mehrstufige Holzindustrie entwickeln wird. Sie wird diegesamte Wertschöpfungskette bedienen und im Land dafür sorgen, dass eigeneProdukte wie Möbel oder Papier und Kartonagen produziert werden können. Alslogische Konsequenz wird in dem geo- und wirtschaftspolitisch stabilen Land mitder geringsten Inflationsrate Südamerikas die Nachfrage nach dem regionalenRohstoff Holz steigen. Das wiederum wird sich - aus Anlegersicht - positiv aufdie Entwicklung der Holzpreise auswirken.Deshalb erzielt eine nachhaltige Versorgung mit dem Rohstoff Holz gleich mehrerepositive Effekte: Die Wertschöpfungskette sorgt für neue Arbeitsplätze in derRegion und damit für eine höhere Kaufkraft. Darüber hinaus wird die Umwelt undvor allem auch der heimische Regenwald geschützt. Auf diese Weise entwickelnsich ökologisch wertvolle Initiativen auch zu einem überdurchschnittlichökonomischen Mehrwert für Investoren.Attraktiv auch für private InvestorenDies erklärt unter anderem auch den derzeitigen Hype, der möglicherweise geradeauch erst beginnt. Dazu Jörg Schäfer, CEO der GTP AG: "Wir schaffen hierattraktive, langfristige Anlageformen für Menschen, die sich und ihrenachfolgenden Generationen auf mögliche Krisensituationen vorbereiten möchten.Dazu zählt auch die Chance, sich in Paraguay einen echten Rückzugsort zuschaffen. Das ist auch interessant für Privatinvestoren, selbst mit einemmittleren Budget."