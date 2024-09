Siemens Energy: Brutal stark! Oder?

Mit einem Plus von fast 180 Prozent notiert die inzwischen unabhängige Energie-Tochter der deutschen Industrieikone Siemens unangefochten an der Spitze. Den zweiten Platz belegt trotz der Verluste in den vergangenen Wochen Rüstungswert Rheinmetall mit Zugewinnen von etwa 68 Prozent.

Nach der katastrophalen Vorstellung der Aktie im vergangenen Jahr dürften nur die hartnäckigsten und unerschrockensten Optimisten darauf gewettet haben, dass die Anteile von Siemens Energy in 2024 zum Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX werden würden.

Siemens Energy: Fällt jetzt das Allzeithoch?

Diese Performancedifferenz demonstriert nicht nur die Dominanz von Siemens Energy, sondern auch, wie weit fortgeschrittenen der Aufwärtstrend der Aktie inzwischen ist, die sich gegenüber ihrem Allzeittief in der Spitze um 434 Prozent verteuern konnte. Zuletzt rückte sogar das im Januar 2021 bei 34,48 Euro markierte Allzeithoch in den Fokus der Anleger.

Wie hoch die Chancen der Aktie sind, dieses zu übertreffen, und ob darauf eine Anschlussrallye folgen könnte, soll ein Blick in den Chart beantworten.

In drei Phasen an das bisherige Rekordhoch

Seit dem Erreichen des Allzeittiefs bei 6,40 Euro im Oktober vergangenen Jahres handelt die Aktie von Siemens Energy in einem starken Erholungstrend, der sich durch insgesamt drei Phasen auszeichnet.

Eine erste Gegenbewegung zwischen November und März ein, die von einer Trendverschärfung gefolgt wurde. Daraufhin setzte eine ausgedehnte Seitwärtskonsolidierung ein, ehe Siemens Energy in den vergangenen Wochen in den Steilflug übergegangen ist – in nur drei Wochen verteuerte sich die Aktie fast um die Hälfte.

Extrem weit fortgeschrittener Aufwärtstrend ...

Der dynamischen Aufwärtsbewegung war der Sprung über die 50-Tage-Linie vorausgegangen, die in der Zeit der Seitwärtskonsolidierung zwischen Mai und Anfang September als Orientierungshilfe diente. Mit dem Überwinden dieses Widerstands wechselte der Trendstärkeindikator MACD außerdem erneut das Vorzeichen und zeigte so einen Aufwärtstrend der Aktie an.

Inzwischen deutet die technische Indikation der Aktie jedoch auf überkaufte Zustände hin. Der MACD ist auf das Maximum zum Ende der ersten Trendverschärfung geklettert, während der Relative-Stärke-Index (RSI) auf Tageskursbasis klar im überkauften Bereich jenseits der 70 beziehungsweise 80 Punkte angelangt ist.

... könnte den Bullen in die Parade fahren

Im Wochenchart zeigt der RSI klare bearishe Divergenzen, zumindest aus dieser Perspektive sind die letzten drei Verlaufshochs der Aktie bei etwa 27, 28 und 34 Euro technisch nicht mehr unterstützt gewesen. Das könnte auf einen unmittelbar bevorstehenden Pullback der Aktie hindeuten und den Bullen die Kür ihrer Bemühungen vereiteln.

Ein weiteres Warnsignal ist außerdem die inzwischen enorme Ausdehnung der Bollinger Bänder. Als es zuletzt zu einer vergleichbar großen Expansion gekommen ist, konnte Siemens Energy zwar noch einmal höhere Notierungen erzielen, korrigierte im Anschluss aber fast um 20 Prozent.

Fazit: Das ist die Short-Chance

Anleger der Aktie von Siemens Energy sind daher zur Vorsicht aufgerufen. Der Bullensturm könnte kurz unterhalb des bisherigen Rekordhochs sein Ende gefunden haben und mit einem Doppel-Top eine erneute Trendwende einleiten. Die Gefahr hierfür ist nach dem Intraday-Reversal vom Donnerstag beträchtlich, könnte aber rasch durch einen letzten Kraftakt neutralisiert werden.

Wem es in den Fingern juckt, die Aktie zu shorten, ist gut beraten, sich mit einem Stopp-Loss etwas oberhalb der bisherigen Rekordhochs abzusichern – Allzeithochs sind bekanntlich technische Kaufsignale.

Mutige Anleger vor: Es warten über 100 Prozent Rendite!

Jetzt auf eine kräftige Gegenbewegung zur Unterseite zu wetten, könnte für mutige Anleger angesichts der enorm fortgeschrittenen technischen Indikation aber eine lukrative Chance darstellen. Mit dem Discount-Optionsschein MJ1R19 lässt sich eine Maximalrendite von 115,5 Prozent erzielen, sollte die Siemens-Energy-Aktie bis zum Laufzeitende am 21. März 2025 auf 30,00 Euro oder darunter gefallen sein.

Doch Vorsicht: Nur für Kurse zwischen 32,50 Euro und 30,00 Euro (oder niedriger) erhalten Anleger eine (anteilige) Rückzahlung. Schließt Siemens Energy zum Verfallstag bei 32,50 Euro oder höher, besteht Totalverlustgefahr. Dadurch ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MJ1R19 (Basis 32,50 € / Cap 30 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Kaufpreis Aktie * 33,45 € Kaufpreis Optionsschein * 1,16 € Basis / Cap 32,50 € / 30,00 € Laufzeit / Fälligkeit 21.03.2025 Verkaufspreis Aktie 30,00 30,50 31,00 31,50 32,00 32,50 € Wertentw. m. Optionsschein 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 € 0,50 € 0,00 € Rendite Aktie -10,3 % -8,8 % -7,3 % -5,8 % -4,3 % -2,8 % Rendite Optionsschein +115,5 % +72,4 % +29,3 % -13,8 % -56,9 % -100,0 %

* Stand: 26. September, 17:35 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion