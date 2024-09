Dax knackt erneut seinen Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag wieder in den Rally-Modus geschaltet und ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex schraubte seine Bestmarke in der Spitze auf gut 19.169 Punkte nach oben. Rückenwind gaben ihm dabei umfangreiche Maßnahmen Chinas zur Stützung der dortigen Wirtschaft und erfreuliche Nachrichten aus dem Technologiesektor, die mit einem erfreulichen Umsatzausblick vom US-Unternehmen Micron kamen.

Gegen Mittag stieg der Dax dann zuletzt um 1,10 Prozent auf 19.126 Punkte. Der Leitindex erhöhte sein Jahresplus damit auf mehr als 14 Prozent. Für den MDax ging es am Donnerstag noch etwas deutlicher um 1,86 Prozent nach oben auf 26.808 Punkte. Der EuroStoxx 50 zog außerdem um 1,7 Prozent an, während sich auch an den US-Börsen Gewinne abzeichnen. Vor allem die Nasdaq wird dort deutlich im Plus taxiert.