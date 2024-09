Aktien Europa Deutliche Gewinne - Rohstoff, Technologie und Luxus gefragt An den europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag wieder nach oben gegangen. Konjunkturmaßnahmen in China trieben exportorientierte Sektoren an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,62 Prozent auf 4.996,64 Punkte. …