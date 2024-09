GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche trotz positiver Studiendaten zum Antikörper-Medikament Gazyva bei Lupus Nephritis auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Analyst James Quigley wertete die Datenauslese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als einen kleineren Pluspunkt für den Pharmakonzern. Die übergeordnete Autoimmunerkrankung "systemischer Lupus erythematosus" sei aber so heterogen, dass der aktuelle Erfolg kaum große Auswirkungen auf eine zulassungsrelevante Studie haben dürfte, deren Daten Ende 2025 erwartet würden. Insgesamt traut er Gazyva einen Spitzenumsatz von jährlich 1,4 Milliarden Franken zu./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 07:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 286,2EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



