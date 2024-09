"Green Works" von 3M stellt Menschen und Unternehmen vor, die aktiv gegen den Klimawandel arbeiten (FOTO)

Neuss (ots) - Neue Doku-Serie von 3M thematisiert den Bedarf an Talenten zur

Unterstützung des grünen Wandels und hebt die Bedeutung grüner Arbeitsplätze

hervor



Die 2024 "State of Science Insights" Studie

(https://news.3mdeutschland.de/press-releases?item=125036) von 3M bestätigt die

hohe Relevanz: 72 % der Deutschen bezeichnen den Klimawandel als eine der

größten Bedrohungen für die Menschheit. Um die Folgen des Klimawandels

einzudämmen, braucht die Welt mehr Menschen, die sich grüne Fähigkeiten aneignen

und grüne Jobs ausüben. Die neue Doku-Serie "Green Works" von 3M stellt fünf

Menschen in Brasilien, China, Deutschland, Südkorea und den USA vor, die sich

aktiv für das Klima und eine nachhaltigere Zukunft einsetzen.









Im Rahmen des Engagements von 3M für Nachhaltigkeit konzentriert sich das

Unternehmen auf die Nutzung von Wissenschaft und neuen Technologien, um

innovative Lösungen für die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit dem

Klimawandel stehen, zu entwickeln. Um die Folgen des Klimawandels angemessen

eindämmen zu können, werden jedoch mehr Menschen benötigt, die sich der grünen

Wirtschaft anschließen. Innovationen in den Bereichen Dekarbonisierung,

Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur erfordern qualifizierte

Arbeitskräfte mit Fachkenntnissen im MINT-Bereich und in grünen Technologien. In

ganz Deutschland erkennen die Menschen die entscheidende Rolle, die grüne

Arbeitsplätze bei der Bewältigung des Klimawandels spielen können. Mehr als die

Hälfte (55 %) stimmen zu, dass grüne Arbeitsplätze entscheidend sind, und fast

zwei Drittel (62 %) sagen, dass die Arbeitskräfte mehr grüne Arbeitsplätze

brauchen.



Doku-Serie "Green Works"



Angesichts der Tatsache, dass bis 2050 mehr als 300 Millionen neue grüne

Arbeitsplätze entstehen könnten, ist sich 3M bewusst, wie wichtig es ist, dass

sich mehr Menschen in diesen Bereichen engagieren. Die neue Doku-Serie "Green

Works" (https://www.youtube.com/watch?v=xhGFntLXeh8&embeds_referring_euri=https%

3A%2F%2Fnews.3m.com%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjg2NjY) erzählt nicht nur die

Geschichten von Menschen in grünen Berufen, sie stützt auch die Erkenntnisse,

aus der 2024 "State of Science Insights" Studie

(https://news.3mdeutschland.de/press-releases?item=125036) von 3M. Laut der

Studie halten es 65 % der Deutschen für wichtig, Impulse für die Entwicklung

grüner Kompetenzen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu geben. "Green Works"

zeigt, welche positiven Auswirkungen grüne Arbeitsplätze auf unseren Planeten

und seine Zukunft haben, indem sie fünf Menschen vorstellt, die in Berufen Seite 2 ► Seite 1 von 2



