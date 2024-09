Veraltete Software auf Geräten erhöht Cyberrisiko

Düsseldorf (ots) -



- Alle Unternehmen, die der neuen NIS2 Regulierung unterliegen, müssen ihre

Gerätesoftware auf den neuesten Stand bringen

- Gilt für alle Geräte, Maschinen und Anlagen in Büro, Labor, Produktion und

Logistik



"Der Regierungsentwurf NIS2 ist verabschiedet und wartet nur noch auf

Verkündung. Mit dem Inkrafttreten von NIS2 unterliegen in den betroffenen

Unternehmen nicht nur die IT-Netzwerke den neuen Cybersicherheitsregularien,

sondern auch sämtliche industrielle Steuerungen, Büro- und Laborgeräte

Industriemaschinen und Anlagen, die in das Netzwerk eingebunden sind", sagt Jan

Wendenburg, CEO des deutschen Cybersicherheitsunternehmens ONEKEY

(http://www.onekey.com/) . Als typische Beispiele im Bürobereich nennt der

Cybersicherheitsexperte Drucker, Sicherheitskameras, Bewegungsmelder,

intelligente Beleuchtungssysteme, vernetzte Konferenzsysteme, Whiteboards und

andere Präsentationsgeräte, Zutrittskontrollen, Raumbelegungssensoren,

Briefwagen und intelligente Schließsysteme. In der Industrie kommen

CNC-Maschinen, Fertigungsstraßen, Lager- und Logistiksysteme, autonome

Fahrzeuge, Roboter, Sensoren und Anlagen aller Art hinzu, gibt er weitere

Beispiele.







dokumentieren, dass all diese Geräte mit aktueller Software ausgestattet und

damit bestmöglich gegen Cyberangriffe gewappnet sind."



Die EU-Richtlinie "Network & Information Security 2" (NIS2) ist auf alle

Unternehmen anwendbar, die als Kritische Infrastruktur (KRITIS) eingestuft

werden. Dazu zählen Betreiber und Zulieferer in den Branchen Energie, Transport,

Bankwesen, Finanzmarktinfrastruktur, Gesundheitswesen, Trinkwasser, Abwasser,

Öffentliche Verwaltung, digitale Infrastruktur, IKT-Dienstleistungsmanagement,

Post- und Kurierdienste, Abfallwirtschaft, Raumfahrt, Herstellung, Produktion

und Vertrieb von Chemikalien, Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und

-vertrieb, Herstellung von Medizinprodukten, Maschinen, Fahrzeugen sowie

elektrischen/elektronischen Geräten und Forschungseinrichtungen. Das zuständige

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geht von knapp 30.000

betroffenen Unternehmen aus und bietet online eine Möglichkeit an, zu prüfen, ob

sie der NIS2 unterliegen:

http://www.bsi.bund.de/dok/nis-2-betroffenheitspruefung . Experte Jan Wendenburg

gibt zu bedenken: "NIS2 umfasst die gesamte KRITIS-Lieferkette sowie deren

Lieferanten und Geschäftspartner. Jedes Unternehmen, das beispielsweise

Geschäftsbeziehungen zu einem Krankenhaus, einem Energieversorger oder einem

Finanzdienstleister unterhält, sollte sich besser auf NIS2 vorbereiten, also Seite 2 ► Seite 1 von 3



