Geschäftsführung, Investment Committee und erste Startups stehen fest (FOTO)

Die Idee von Schmetterling und Elefant steht für Transformation und Stärke undhebt die Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven hervor, die bei butterfly &elephant vorhanden sind, sowie die Vision, dass durch Zusammenarbeit, Wachstumund Erfolg entstehen. Eine Vision, hinter der auch Geschäftsführer BenjaminBirker steht: "Möglichkeiten ergreifen oder Chancen kreieren - das war schonimmer meine Herangehensweise. Diese Einstellung hat es mir ermöglicht, fürMittelständler und Konzerne Wachstumsstrategien und Business Innovationen zuverantworten." Mit Birker erhält butterfly & elephant einen Geschäftsführer, derviele Jahre Erfahrung als Wegbereiter für Innovationen vorweisen kann, unteranderem in den Bereichen Business Development, Transformation undDigitalisierung bei namhaften Unternehmen wie Douglas, MediaSaturn, adidas oderTelekom. Als ehemaliger Co-Founder einer Dienstleistungs- undInvestmentgesellschaft, verantwortete er die Unternehmensstrategie und bauteerfolgreich ein vielseitiges Geschäft auf. Diese Erfahrungen will er nun imAccelerator einbringen. "Jetzt freue ich mich darauf, meine Expertise beibutterfly & elephant einzubringen - eine neue Generation von Unternehmern zuinspirieren und gleichzeitig selbst inspiriert zu werden", so Birker.Das Investment CommitteeUnterstützt wird er bei seiner Mission von einem Investment Committee, bestehendaus fünf Branchenexperten: Thomas Alt ist ein erfahrender Unternehmer undGründer im Bereich der Software- und Unterhaltungselektronikbranche. DerTech-Experte war unter anderem in verantwortlicher Position bei Apple inKalifornien und ist Gründer von ramblr.ai, einer Plattform, die sich auf dieNutzung von KI und Computer Vision spezialisiert hat, um die Analyse vonVideodaten zu verbessern. Jacob Fatih ist ein Gründer-Pionier und hat in seinerLaufbahn schon mehrere erfolgreiche Unternehmen in der Fitnessbranche sowie denStartup Inkubator Crealize gegründet.Meinrad Lugan ist der Experte fürs Gesundheitswesen im Investment Committee. Er