American Aires bestätigt Teilnahme an der von CEM organisierten Muskoka Smallcap-Konferenz am 28. September 2024

18 Einzelgespräche mit Small-Cap-Investoren geplant

Zu den Teilnehmern gehören aktive Top-Level-Kapitalfinanzierer

Aires wird über sein Umsatzwachstum, wichtige Ankündigungen zu Partnerschaften und seine Wachstumsstrategie sprechen

Toronto, ON – 26. September 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, wird bei der 12. Jährlich stattfindenden Small-Cap-Investorenkonferenz von Capital Event Management Ltd. („CEM“), einer Konferenz für Small-Cap-Investoren in Muskoka, Ontario, 18 Einzelgespräche mit Small-Cap-Anlageberatern, Portfoliomanagern, institutionellen Anlegern und vermögenden Anlegern abhalten. CEO Josh Bruni und CFO Vitaliy Savitsky werden das Unternehmen am Samstag, dem 28. September, vertreten, mit Networking-Möglichkeiten am Freitag davor und am Sonntag danach. Die von CEM veranstaltete Veranstaltung stellt Unternehmen in der Wachstumsphase aktiven Top-Level-Kapitalfinanziers durch ein Wochenende mit vorab geplanten Einzelgesprächen und Networking-Aktivitäten vor. Die Muskoka-Konferenz ist die zweite CEM-Kapitalveranstaltung, an der Aires teilnimmt. Die erste war die CEM-Konferenz im ersten Quartal 2024 in Whistler, British Columbia.

Vitaliy Savitsky, CFO von Aires, kommentierte: „Die Teilnahme an solchen Investorenveranstaltungen ist ein entscheidender Bestandteil unserer umfassenden IR-Strategie, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Geschichte von Aires bei institutionellen Investoren, Anlageberatern und Investoren im Allgemeinen zu schärfen. Persönliche Einzelgespräche wie bei den CEM-Veranstaltungen sind eine der besten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Diese Konferenzen sind speziell darauf ausgelegt, unsere Fortschritte zu präsentieren – von der Verknüpfung unserer wichtigsten Ankündigungen zu Partnerschaften im Sportbereich über den Aufbau der Marke Aires bis hin zur Umsetzung unserer Strategie für ein starkes Umsatzwachstum. Diese Erfolge zeigen, warum unser Managementteam optimistisch in die Zukunft blickt und weiterhin einen bedeutenden Teil der ausstehenden Aktien des Unternehmens hält.“

