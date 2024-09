Spitch benennt sechs KI-Paradoxa für Kundenkontakt / Zehn Schritte zur erfolgreichen Implementierung eines KI-Kundenkommunikationssystems

Frankfurt (ots) - Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz für den Kundenkontakt

stoßen Unternehmen regelmäßig auf sechs Paradoxa, die es zu überwinden gilt, hat

die Schweizer Spitch AG bei Projekten festgestellt. Spitch gilt als einer der

führenden Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen, wie sie

häufig für den halb- oder vollautomatisierten Kundenkontakt eingesetzt werden,

etwa bei Banken oder in Contact Centern.



Die sechs Paradoxa im Überblick:





1. Verbunden und doch isoliert: Eine KI-Kommunikation verläuft reibungslos undzielorientiert. Doch das "Schwätzchen" entfällt - obgleich dieses für diepersönliche Kundenbindung oftmals von ausschlaggebender Bedeutung ist. DieUnternehmen müssen also darauf achten, bei aller KI-Automatisierung denKunden Gelegenheiten zu geben, sich von Mensch zu Mensch auszutauschen, rätSpitch.2. Niedrigere Kosten, aber höherer Preis: KI-Effizienz kann die Kosten derKundenkommunikation dramatisch senken. Aber soweit dadurch Arbeitsplätzewegrationalisiert werden, sind die gesellschaftlichen Kosten zu bedenken. DieWirtschaft ist aufgefordert, dieses Thema mit Bedacht anzugehen, weilletztlich der soziale Frieden eine wesentliche Voraussetzung für eineerfolgreiche Geschäftstätigkeit darstellt, mahnt Spitch.3. Höhere Qualität, aber weniger Empathie: KI verbessert den Service, aber esfehlt in der Regel das menschliche Verständnis. Menschen möchten gemochtwerden, gibt Spitch zu bedenken, und rät den Unternehmen, bei aller Effizienzzu berücksichtigen, dass eine Firma langfristig nur erfolgreich sein kann,wenn sie von den Kunden als sympathisch empfunden wird.4. Zufrieden und doch frustriert: Die Effizienz der KI-Lösung kann tatsächlichzu Frustration führen, wenn beispielsweise nur die gestellte Fragebeantwortet wird, aber die Gesamtzusammenhänge nicht ausreichendBerücksichtigung finden. Die Frage, warum ein Mensch eine bestimmte Fragestellt, spielt eine wichtige Rolle, heißt es bei Spitch, und die heutigenKI-Systeme können diese "Frage hinter der Frage" oftmals nicht erkennen. Eineregelmäßige Durchsicht der Kundendialoge aus diesem Blickwinkel hält derSchweizer Anbieter daher für geboten.5. Personalisiert, aber aufdringlich: Die Unternehmen sollten darauf verzichten,KI-Systeme einzusetzen, um Kunden zu häufig auf sie persönlich zugeschnitteneAngebote zu unterbreiten. Niemand will einen "Dauerverkäufer" an seiner Seitehaben, gibt Spitch zu bedenken.6. Mächtig, aber verletzlich: Das Potenzial der Künstlichen Intelligenz birgt